Федерер перенесет операцию и пропустит остаток сезона

Швейцарский теннисист Роджер Федерер решил сделать операцию и пропустит остаток сезона. Об этом 40-летний спортсмен сообщил в своем Instagram.

Таким образом, он точно пропустит US Open и, возможно, Australian Open в январе. Ему потребуется несколько месяцев на восстановление.

Ранее стало известно, что швейцарец не до конца восстановился после травмы колена, из-за которого пропустил Олимпиаду и еще несколько турниров.