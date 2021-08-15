Федерер перенесет операцию и пропустит остаток сезона
21:26
Швейцарский теннисист Роджер Федерер решил сделать операцию и пропустит остаток сезона. Об этом 40-летний спортсмен сообщил в своем Instagram.
Таким образом, он точно пропустит US Open и, возможно, Australian Open в январе. Ему потребуется несколько месяцев на восстановление.
Ранее стало известно, что швейцарец не до конца восстановился после травмы колена, из-за которого пропустил Олимпиаду и еще несколько турниров.
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