Медведев на тай-брейке обыграл Зверева и вышел в четвертьфинал турнира в Монте-Карло
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл немца Александра Зверева в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).
Матч завершился со счетом 3:6, 7:5, 7:6 (9:7). Теннисисты провели на корте 3 часа 5 минут.
5-я ракетка мира Медведев 3 раза подал навылет, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13. На счету 16-й ракетки мира Зверева 4 эйса, 4 двойные и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.
В четвертьфинале турнира Медведев сыграет с датчанином Хольгером Руне.
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 5 779 335 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Даниил Медведев (Россия, 3) — Александр Зверев (Германия, 13) — 3:6, 7:5, 7:6 (9:7)
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