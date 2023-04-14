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Медведев на тай-брейке обыграл Зверева и вышел в четвертьфинал турнира в Монте-Карло

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл немца Александра Зверева в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).

Матч завершился со счетом 3:6, 7:5, 7:6 (9:7). Теннисисты провели на корте 3 часа 5 минут.

5-я ракетка мира Медведев 3 раза подал навылет, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13. На счету 16-й ракетки мира Зверева 4 эйса, 4 двойные и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В четвертьфинале турнира Медведев сыграет с датчанином Хольгером Руне.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 779 335 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Даниил Медведев (Россия, 3) — Александр Зверев (Германия, 13) — 3:6, 7:5, 7:6 (9:7)

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Даниил Медведев
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