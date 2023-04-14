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Медведев: «Зверев подавал два раза на матч, возможно, он должен был сделать это лучше»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над немцем Александром Зверевым в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло.

«Это был сумасшедший матч. Зверев подавал два раза на матч, возможно, он должен был сделать это лучше, но это глиняные корты. Я старался смотреть много тенниса перед этим турниром, и я увидел одну вещь: ты можешь вернуться в любой момент. Подача не так важна, поэтому, как только кто-то немного начинает подседать, матч может перевернуться в одну секунду. Именно это мне и удалось сделать», — приводит слова Медведева ATP.

В четвертьфинале турнира Медведев сыграет с датчанином Хольгером Руне.

Даниил Медведев. Медведев на тай-брейке обыграл Зверева и вышел в четвертьфинал турнира в Монте-Карло

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Даниил Медведев
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