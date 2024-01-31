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31 января, 10:33

Маррей — о провокационной статье BBC: «Я не уйду. Я буду продолжать бороться и работать»

Алина Савинова
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Британский теннисист Энди Маррей отреагировал на статью BBC под названием «Близится ли конец трехкратного победителя «Шлемов» после очередного поражения?». Двукратный олимпийский чемпион заявил, что не намерен уходить из спорта.

На Открытом чемпионате Австралии-2024 британец потерпел поражение в первом круге от аргентинца Томаса Мартина Этчеверри.

«Запятнать мое наследие? Сделайте мне одолжение. Я сейчас нахожусь в ужасном положении. Большинство людей в моей ситуации сейчас бросили бы все и сдались. Но я не большинство, и мой разум работает по-другому. Я не уйду. Я буду продолжать бороться и работать, чтобы показывать те результаты, на которые, как я знаю, способен», — цитирует Маррея пресс-служба АТР.

36-летний Маррей является бывшей первой ракеткой мира. Он единственный в истории двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном разряде. Всего за карьеру британец 11 раз играл в финалах турниров «Большого шлема». На его счету победа в Открытом чемпионате США 2012 года, 2 победы в Уимблдонском турнире (2013 и 2016) и 49 титулов АТР.

Теннис
Энди Маррей
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