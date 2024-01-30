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Победитель Кубка Дэвиса в составе сборной Аргентины Дельбонис завершил карьеру

Аргентинский теннисист Дельбонис завершил карьеру
Ана Горшкова
Корреспондент
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Аргентинский теннисист Федерико Дельбонис завершил игровую карьеру.

«Сегодня заканчивается одно из самых насыщенных путешествий в моей жизни, но у меня еще будут новые пути... Спасибо! Я был очень счастлив, делая то, что мне нравится. У меня было несколько незабываемых и непревзойденных моментов на теннисном корте и за его пределами, но пришло время прислушаться к своему телу, которое просит передышки», — написал Дельбонис в своих соцсетях.

33-летний аргентинец занимал 33-ю, наивысшую, строчку рейтинга ATP в 2016 году и не выступал с октября 2023 года. Он завоевал титулы в одиночном разряде на турнирах в Сан-Паулу (2014) и Марракеше (2016), а также стал чемпионом Кубка Дэвиса в 2016 году в составе сборной Аргентины.

Теннис
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