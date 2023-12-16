Кирьос: «У Кузмы контракт с «Вашингтоном» на 100 миллионов долларов. Федерер почти столько заработал призовых за карьеру»

Австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о зарплатах игроков в НБА, сравнив их с заработком теннисистов.

«Не понимаю, как такой умеренно талантливый игрок НБА, как Кайл Кузма из «Вашингтона», мог подписать этим летом четырехлетний контракт на 100 миллионов долларов. Это почти столько же, сколько Роджер Федерер заработал призовых за всю свою карьеру (130 миллионов долларов). Он даже не входит в топ-50 игроков НБА», — цитирует Кирьоса Sports Illustrated.

28-летний Кузма занимает 55-е место в списке самых высокооплачиваемых игроков НБА.

Кирьос является победителем одного турнира «Большого шлема» в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2022), а также победителем 11 турниров ATP.