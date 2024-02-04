Мама Руне — о его травме: «Мы договорились, что если он снова почувствует боль в локте, то снимется»

Мама датского теннисистка Хольгера Руне Анеке поделилась рассказала о его травме, из-за которой он не смог доиграть полуфинал в Монпелье.

«В пятницу у него уже болели локоть и предплечье, и мы договорились, что если во время матча он снова почувствует боль в локте и медицинский перерыв не поможет, то он снимется», — приводит слова мамы Руне EkstraBladet.dk.

3 февраля Руне в матче полуфинала с Борна Чоричем не смог закончить игру из-за травмы руки. Он снялся при счете 6:3, 4:1 в пользу хорвата.