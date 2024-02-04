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4 февраля, 19:35

Казахстанский теннисист Бублик выиграл турнир в Монпелье

Алина Савинова
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Александр Бублик.
Фото AFP

Казахстанский теннисист Александр Бублик стал победителем турнира категории ATP 250 в Монпелье (Франция).

В решающем матче 26-летний спортсмен обыграл представителя Хорватии Борну Чорича со счетом 5:7, 6:2, 6:3. Теннисисты провели на корте 2 часа 18 минут.

Бублик 19 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. На счету Чорича 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

Для казахстанского теннисиста это четвертый титул в карьере. Последний раз он побеждал в октябре 2023 года в Антверпене.

Монпелье (Франция)

Турнир ATP Open Sud de France

Призовой фонд 651 865 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Александр Бублик (Казахстан, 2) — Борна Чорич (Хорватия, 4) — 5:7, 6:2, 6:3

Теннис
Александр Бублик
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