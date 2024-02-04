Казахстанский теннисист Бублик выиграл турнир в Монпелье
Казахстанский теннисист Александр Бублик стал победителем турнира категории ATP 250 в Монпелье (Франция).
В решающем матче 26-летний спортсмен обыграл представителя Хорватии Борну Чорича со счетом 5:7, 6:2, 6:3. Теннисисты провели на корте 2 часа 18 минут.
Бублик 19 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. На счету Чорича 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.
Для казахстанского теннисиста это четвертый титул в карьере. Последний раз он побеждал в октябре 2023 года в Антверпене.
Монпелье (Франция)
Турнир ATP Open Sud de France
Призовой фонд 651 865 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Александр Бублик (Казахстан, 2) — Борна Чорич (Хорватия, 4) — 5:7, 6:2, 6:3
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