Лоренцо Музетти вышел в финал турнира в Гамбурге

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел в финал турнира в Гамбурге. В полуфинале он в двух сетах победил аргентинца Франсиско Черундоло — 6:3, 7:6.

Второй финалист турнира в Германии определится в паре Карлос Алькарас (Испания) — Алекс Молчан (Словакия).

Гамбург (Германия)

Турнир ATP Hamburg European Open

Призовой фонд 1 770 865 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Лоренцо Музетти (Италия) — Франсиско Черундоло (Аргентина) — 6:3, 7:6 (7:3)