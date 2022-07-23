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Сегодня, 18:43

Лоренцо Музетти вышел в финал турнира в Гамбурге

Иван Шитик
Корреспондент
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Итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел в финал турнира в Гамбурге. В полуфинале он в двух сетах победил аргентинца Франсиско Черундоло — 6:3, 7:6.

Второй финалист турнира в Германии определится в паре Карлос Алькарас (Испания) — Алекс Молчан (Словакия).

Гамбург (Германия)

Турнир ATP Hamburg European Open

Призовой фонд 1 770 865 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Лоренцо Музетти (Италия) — Франсиско Черундоло (Аргентина) — 6:3, 7:6 (7:3)

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