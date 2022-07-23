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Рууд — о победе над Рамос-Виньоласом: «Думаю, я все время поступал правильно»

Рууд заявил, что все время поступал правильно в полуфинале против Рамос-Виньоласа
Алексей Еремин
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Норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал победу над испанцем Альбертом Рамос-Виньоласом (6:2, 6:0) в полуфинале турнира в Гштааде (Швейцария).

«Я играл очень хорошо с самого начала и до конца, — цитирует Рууда ATP Tour. — У меня был идеальный старт. Против Рамос-Виньоласа всегда сложно играть. Он левша, это создавало небольшие трудности. Альберт отличный боец, отличный бегун. Сегодня он допустил несколько невынужденных ошибок, но я также постоянно оказывал на него давление, играя жестко, очень умно и агрессивно. Так что, думаю, я все время поступал правильно».

В финале турнира 23-летний Рууд сыграет с 26-летним итальянцем Маттео Берреттини.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/ruud-ramos-vinolas-gstaad-2022-saturday
Теннис
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