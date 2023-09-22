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Сегодня, 09:59

Лайович уступил Томпсону во втором круге турнира в Чэнду

Сергей Разин
корреспондент
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Сербский теннисист Душан Лайович во втором круге турнира в Чэнду уступил австралийцу Джордану Томпсону со счетом 1:6, 6:7 (1:7).

Встреча продолжалась 1 час 30 минут. На счету 33-летнего серба 2 эйса и ни одного брейк-пойнта.

В третьем круге Томпсон встретится с победителем матча Роман Сафиуллин (Россия) — Дэниэл Эванс (Великобритания).

Чэнду (Китай)

Турнир ATP Chengdu Open

Призовой фонд 1 152 805 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Джордан Томпсон (Австралия) — Душан Лайович (Сербия) — 6:1, 7:6 (7:1)

Душан Лайович
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