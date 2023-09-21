Котов встретится со Зверевым во втором круге турнира в Чэнду
Россиянин Павел Котов обыграл колумбийца Даниэля Элахи Галана в первом круге турнира в Чэнду (Китай) — 7:5, 7:5. Матч длился 1 час 52 минуты.
Котов сделал за игру 2 эйса и реализовал 3 брейк-пойнта из 8.
Во втором круге россиянин встретится с 1-м сеянным — немцем Александром Зверевым.
Чэнду (Китай)
Турнир ATP Chengdu Open
Призовой фонд 1 152 805 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Павел Котов (Россия, Q) — Даниэль Элахи Галан (Колумбия) — 7:5, 7:5
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