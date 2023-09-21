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Сегодня, 14:57

Котов встретится со Зверевым во втором круге турнира в Чэнду

Руслан Минаев
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Россиянин Павел Котов обыграл колумбийца Даниэля Элахи Галана в первом круге турнира в Чэнду (Китай) — 7:5, 7:5. Матч длился 1 час 52 минуты.

Котов сделал за игру 2 эйса и реализовал 3 брейк-пойнта из 8.

Во втором круге россиянин встретится с 1-м сеянным — немцем Александром Зверевым.

Чэнду (Китай)

Турнир ATP Chengdu Open

Призовой фонд 1 152 805 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Павел Котов (Россия, Q) — Даниэль Элахи Галан (Колумбия) — 7:5, 7:5

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Павел Котов
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