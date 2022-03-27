Кукушкин уступил Фритцу во втором круге турнира в Майами
Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин во втором круге турнира в Майами уступил американцу Тейлору Фритцу со счетом 3:6, 7:5, 3:6.
Встреча продолжалась 2 часа 8 минут. Казахстанец сделал одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт. У американца 10 эйсов, ни одной ошибки на второй подаче и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.
В третьем круге Фритц встретится с соотечественником Томми Полом.
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 584 055 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Тэйлор Фритц (США, 11) — Михаил Кукушкин (Казахстан, Q) — 6:3, 5:7, 6:3
Себастьян Корда (США) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 32) — 4:6, 7:6 (8:6), 6:3
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