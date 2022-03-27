Кукушкин уступил Фритцу во втором круге турнира в Майами

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин во втором круге турнира в Майами уступил американцу Тейлору Фритцу со счетом 3:6, 7:5, 3:6.

Встреча продолжалась 2 часа 8 минут. Казахстанец сделал одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт. У американца 10 эйсов, ни одной ошибки на второй подаче и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.

В третьем круге Фритц встретится с соотечественником Томми Полом.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 584 055 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Тэйлор Фритц (США, 11) — Михаил Кукушкин (Казахстан, Q) — 6:3, 5:7, 6:3

Себастьян Корда (США) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 32) — 4:6, 7:6 (8:6), 6:3