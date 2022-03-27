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Сегодня, 02:50

Бруксби обыграл Басилашвили и вышел в третий круг турнира в Майами

Сергей Разин
корреспондент
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Американский теннисист Дженсон Бруксби во втором круге турнира в Майами обыграл грузина Николоза Басилашвили со счетом 6:3, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 11 минут. Американец сделал 5 эйсов и не сделал ни одной двойной ошибки, а также реализовал 5 брейк-пойнтов из 5.

В третьем круге турнира Бруксби встретится с испанцем Роберто Баутистой-Агутом.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 584 055 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Дженсон Бруксби (США) — Николоз Басилашвили (Грузия, 18) — 6:3, 6:1

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