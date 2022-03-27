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«Чувствую, что могу играть сильнее». Медведев прокомментировал победу над Марреем

Медведев заявил, что очень рад победе над Марреем
Роман Шишов
Корреспондент
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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над британцем Энди Марреем во втором круге турнира в Майами (6:4, 6:2). По его словам, встреча получилось отличной.

«Думаю, матч получился отличным, — цитирует Медведева пресс-служба ATP. - В первом круге всегда непросто, даже если вы тренируетесь на одних и тех же кортах в течение одного или двух месяцев.

Очень рад, что я не позволил сопернику добраться до брейкпоинтов на моей подаче. Чувствую, что могу играть сильнее. Это был хороший матч против потрясающего игрока. Счастлив, что у меня получилось пройти дальше".

Даниил Медведев
Энди Маррей
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