«Чувствую, что могу играть сильнее». Медведев прокомментировал победу над Марреем

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над британцем Энди Марреем во втором круге турнира в Майами (6:4, 6:2). По его словам, встреча получилось отличной.

«Думаю, матч получился отличным, — цитирует Медведева пресс-служба ATP. - В первом круге всегда непросто, даже если вы тренируетесь на одних и тех же кортах в течение одного или двух месяцев.

Очень рад, что я не позволил сопернику добраться до брейкпоинтов на моей подаче. Чувствую, что могу играть сильнее. Это был хороший матч против потрясающего игрока. Счастлив, что у меня получилось пройти дальше".