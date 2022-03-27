«Чувствую, что могу играть сильнее». Медведев прокомментировал победу над Марреем
Медведев заявил, что очень рад победе над Марреем
Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над британцем Энди Марреем во втором круге турнира в Майами (6:4, 6:2). По его словам, встреча получилось отличной.
«Думаю, матч получился отличным, — цитирует Медведева пресс-служба ATP. - В первом круге всегда непросто, даже если вы тренируетесь на одних и тех же кортах в течение одного или двух месяцев.
Очень рад, что я не позволил сопернику добраться до брейкпоинтов на моей подаче. Чувствую, что могу играть сильнее. Это был хороший матч против потрясающего игрока. Счастлив, что у меня получилось пройти дальше".
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