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Сегодня, 15:47

Корда во втором круге турнира в Монте-Карло сыграет с Синнером

Виктория Кравченко
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Американская теннисист Себастьян Корда обыграл испанца Алехандро Давидович Фокина в первом круге турнира в Монте-Карло — 6:1, 6:2.

Во втором круге Корда сыграет с итальянцем Янником Синнером.

Австралиец Алекс Де Минаур, вышедший во второй круг после победы над швейцарцем Стэном Вавринкой, встретится с голландцем Таллоном Грикспурой.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 950 575 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Себастьян Корда (США) — Алехандро Давидович Фокина (Испания) — 6:1, 6:2

Алекс Де Минаур (Австралия, 11) — Стэн Вавринка (Швейцария, WC) — 6:3, 6:0

Стэн Вавринка
Янник Синнер
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