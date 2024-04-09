Корда во втором круге турнира в Монте-Карло сыграет с Синнером
Американская теннисист Себастьян Корда обыграл испанца Алехандро Давидович Фокина в первом круге турнира в Монте-Карло — 6:1, 6:2.
Во втором круге Корда сыграет с итальянцем Янником Синнером.
Австралиец Алекс Де Минаур, вышедший во второй круг после победы над швейцарцем Стэном Вавринкой, встретится с голландцем Таллоном Грикспурой.
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 5 950 575 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Себастьян Корда (США) — Алехандро Давидович Фокина (Испания) — 6:1, 6:2
Алекс Де Минаур (Австралия, 11) — Стэн Вавринка (Швейцария, WC) — 6:3, 6:0
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