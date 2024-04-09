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Сегодня, 14:36

Рафаэль Надаль рассказал, когда планирует вернуться в тур

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Рафаэль Надаль.
Фото AFP

Бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль рассказал, в каком турнире хотел бы вернуться в тур.

«У меня были проблемы с животом в течение нескольких месяцев. Я двигаюсь вперед постепенно, день за днем, неделя за неделей. Я ничего не исключаю, но не могу сказать, что здесь я буду играть, а здесь нет. Я бы хотел сыграть в Барселоне. Но если не получится, то это случится в Мадриде», — сказал Надаль в интервью Teledeporte.

Турнир ATP-500 в Барселоне пройдет с 15 по 21 апреля. Турнир в Мадриде состоится с 24 апреля по 5 мая.

В этом сезоне 37-летний испанец выступил только в турнире в Брисбене, где в четвертьфинале уступил австралийцу Джордану Томпсону.

Надаль является 22-кратным победителем турниров «Большого шлема». Также за карьеру он завоевал 92 титула в одиночном разряде, в том числе 36 — в серии «мастерс».

Теннис
Рафаэль Надаль
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