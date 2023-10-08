Корда: «Победа над Медведевым — одна из самых больших в моей карьере»

Американец Себастьян Корда поделился эмоциями после победы над россиянином Даниилом Медведевым в третьем круге турнира серии «мастерс» в Шанхае — 7:6 (10:8), 6:2.

«Конечно, этот год выдался тяжелым. Была трехмесячная пауза, в тот момент, когда я играл в лучший теннис в своей карьере. Но я счастлив, как сыграл сегодня. Очевидно, что это одна из самых больших побед в моей карьере.

Даниил очень быстр. Противостоять его ударам действительно тяжело, особенно на таком большом корте. Я очень доволен своим выступлением», — цитирует Корду пресс-служба ATP.

В четвертом круге Корда встретится с победителем матча Мартон Фучович (Венгрия) — Франсиско Черундоло (Аргентина, 20).