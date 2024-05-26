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Сегодня, 19:00

Орлов — о фоле Максименко в матче с «Оренбургом»: «Это недопустимо!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов возмущен поступком вратаря «Спартака» Александра Максименко в матче с «Оренбургом».

На 79-й минуте встречи голкипер красно-белых ударил рукой в пах защитника оренбуржцев Матиаса Переса.

«Следующий сезон обещает быть интересным. Конкуренция в чемпионате возросла. «Зенит», «Краснодар», «Динамо». «Локомотив» близко. Ну и «Спартак» не стал бы сбрасывать со счетов. Правда, красно-белые, похоже, опять затеяли тренерский эксперимент. Посмотрим. Состав-то у них приличный. Единственное — расстроил меня Максименко в игре с «Оренбургом». Ну что это за поступок? Ударил соперника в пах... Неприятный эпизод. Мне кажется, КДК все равно должен обратить внимание на момент. Можно хотя бы устно как-то втолковать вратарю: это недопустимо! Вы же коллеги, один хлеб едите», — сказал Орлов «СЭ».

Сергей Семак. «Семак располагает к себе своей верой в Бога, миролюбием. Он же протянул руку Дзюбе». Орлов — о чемпионстве «Зенита»

Александр Максименко
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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