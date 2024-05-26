Орлов — о фоле Максименко в матче с «Оренбургом»: «Это недопустимо!»

Комментатор Геннадий Орлов возмущен поступком вратаря «Спартака» Александра Максименко в матче с «Оренбургом».

На 79-й минуте встречи голкипер красно-белых ударил рукой в пах защитника оренбуржцев Матиаса Переса.

«Следующий сезон обещает быть интересным. Конкуренция в чемпионате возросла. «Зенит», «Краснодар», «Динамо». «Локомотив» близко. Ну и «Спартак» не стал бы сбрасывать со счетов. Правда, красно-белые, похоже, опять затеяли тренерский эксперимент. Посмотрим. Состав-то у них приличный. Единственное — расстроил меня Максименко в игре с «Оренбургом». Ну что это за поступок? Ударил соперника в пах... Неприятный эпизод. Мне кажется, КДК все равно должен обратить внимание на момент. Можно хотя бы устно как-то втолковать вратарю: это недопустимо! Вы же коллеги, один хлеб едите», — сказал Орлов «СЭ».