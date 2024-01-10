Кирьос — об Алькарасе и Руне: «Мне бы хотелось повернуть время вспять и стать одним из этих парней»

Победитель одного турнира «Большого шлема» в парном разряде Ник Кирьос поделился мнением об испанском теннисисте Карлосе Алькарасе и датчанине Хольгере Руне.

«Мне нравится видеть, как они прорываются вперед. И, очевидно, было весело наблюдать за тем, как такие парни, как Руне и Алькарас, берут верх. Мне бы хотелось повернуть время вспять и стать одним из них», — приводит Sportskeeda слова Кирьоса.

Он также считает, что Алькарас и Руне неоднократно станут победителями турниров «Большого шлема».

«Они наверняка выиграют по несколько турниров «Большого шлема», и это будет приличное количество. Они — следующее поколение теннисистов, которые начнут эту эру», — добавил Кирьос.

На данный момент 20-летний Алькарас является второй ракеткой мира. На его счету две победы в турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде и 12 побед в турнирах уровня ATP.

20-летний Руне располагается на восьмой строчке мирового рейтинга. Он победитель четырех турниров ATP и одного юниорского турнира «Большого шлема» в одиночном разряде.