Шевченко проиграл О`Коннеллу на турнире в Аделаиде

Российский теннисист Александр Шевченко потерпел поражение во втором круге турнира в Аделаиде. В двух сетах он проиграл австралийцу Кристоферу О`Коннеллу — 3:6, 1:6.

Матч продолжался 1 час и 1 минуту. 23-летний россиянин трижды подал навылет и допустил одну двойную ошибку. На счету 29-летнего О'Конелла 12 подач навылет, 1 двойная ошибка и 4 из 8 реализованных брейк-пойнтов.

Следующим соперником австралийского теннисиста будет победитель матча Лоренцо Сонего — Себастьян Корда.

Аделаида (Австралия)

Турнир ATP Adelaide International

Призовой фонд 661 585 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Кристофер О`Коннелл (Австралия, WC) — Александр Шевченко (Россия) — 6:3, 6:1