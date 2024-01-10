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Джокович: «2023 год, наверное, был бы лучшим в моей карьере, если бы я выиграл Кубок Дэвиса»

Алина Савинова
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Первая ракетка мира Новак Джокович объяснил, почему не считает сезон-2023 лучшим в своей карьере.

«Это был один из моих лучших сезонов. Я говорил, что, если бы выиграл Кубок Дэвиса, то, наверное, назвал бы его лучшим. Но все же он на втором месте после 2015-го и 2011-го, когда я выиграл по три из четырех турниров «Большого шлема» и множество других соревнований. Не могу сказать, что я действительно ожидал победы на трех «Шлемах», но, конечно, я всегда стремлюсь к этому, когда составляю свое расписание на сезон. Это был потрясающий год», — приводит Tennis Majors слова Джоковича.

В сезоне-2023 36-летний сербский теннисист завоевал три титула «Большого шлема», выиграл семь турниров АТР и соревнование в Турине, завершающее профессиональный теннисный сезон.

В Кубке Дэвиса 2023 года сборная Сербии в полуфинале уступила Италии, которая стала победителем турнира.

Источник: https://www.tennismajors.com/atp/djokovic-i-would-like-to-be-remembered-as-someone-who-tried-to-help-improve-the-sport-and-fellow-players-livelihoods-735554.html
Теннис
Новак Джокович
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