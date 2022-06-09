Очередной срыв Бублика: произнес 20 матерных слов за полминуты

Бублик произнес 20 матерных слов за полминуты во время матча с Марреем в Штутгарте

Казахстанский теннисист Александр Бублик эмоционально высказался о матче второго круга с Энди Марреем в Штутгарте.

В последнем гейме первого сета, при счете 5:3 в пользу Маррея, Бублик не принял подачу из-за плохого отскока и начал кричать: «Я не могу, ###, он будет ошибаться или нет? Я #### собак, #####, дырявых, #####, которые этот корт строили. Ублюдки, #####».

Проиграв очко при счете 15:15, Бублик кричал: «Я маму #### дырявую, #####. Я ######## [устал], #####. Я просто ######## [устал]. Он будет ошибаться, нет? Нет? Ну пошел он на ### тогда».

Проиграв очко при счете 30:15, Бублик сказал: «Да я маму ####, шлюху дырявую, #####. Я ######## [устал] играть на этой #####... Сука, как меня это бесит, на ###. Он будет ошибаться? Если не будет, на ### тогда пойдем».

Во второй партии Бублик не подал на сет при счете 5:3, а при счете 5:4 упустил сетбол на приеме. После этого он заявил: «##### вид спорт. Не отдавайте, родители, детей в эту #####. Не делайте, #####, ошибку. ###### говно, а не спорт».

Маррей в итоге выиграл матч второго круга со счетом 6:3, 7:6 (7:4) и в следующем раунде встретится с победителем встречи Стефанос Циципас (Греция) — Доминик Штефан Штрикер (Швейцария). Бублик занимает 42-е место в рейтинге ATP.