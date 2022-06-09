Белорус Илья Ивашко в третьем круге турнира в Хертогенбосе может сыграть с Медведевым
Белорус Илья Ивашко обыграл финна Эмиля Руусувуори во втором круге одиночного разряда турнира в Хертогенбосе со счетом 6:4, 6:2.
В третьем круге белорус сыграет с победителем пары Даниил Медведев (Россия, 1) — Жиль Симон (Франция, Q).
Хертогенбос (Нидерланды)
Турнир ATP Libema Open
Призовой фонд 648 130 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Илья Ивашко (Белоруссия) — Эмиль Руусувуори (Финляндия) — 6:4, 6:2
Мартон Фучович (Венгрия) — Хуберт Хуркач (Польша, 3) — 7:5, 6:7 (7:9), 6:3
Энди Маррей (Великобритания) — Александр Бублик (Казахстан, 7) — 6:3, 7:6 (7:4)
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