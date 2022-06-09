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Сегодня, 18:10

Белорус Илья Ивашко в третьем круге турнира в Хертогенбосе может сыграть с Медведевым

Виктория Кравченко
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Белорус Илья Ивашко обыграл финна Эмиля Руусувуори во втором круге одиночного разряда турнира в Хертогенбосе со счетом 6:4, 6:2.

В третьем круге белорус сыграет с победителем пары Даниил Медведев (Россия, 1) — Жиль Симон (Франция, Q).

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир ATP Libema Open

Призовой фонд 648 130 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Илья Ивашко (Белоруссия) — Эмиль Руусувуори (Финляндия) — 6:4, 6:2

Мартон Фучович (Венгрия) — Хуберт Хуркач (Польша, 3) — 7:5, 6:7 (7:9), 6:3

Энди Маррей (Великобритания) — Александр Бублик (Казахстан, 7) — 6:3, 7:6 (7:4)

Теннис
Даниил Медведев
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