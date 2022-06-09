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Сегодня, 16:37

Новак Джокович не сыграет ни в одном турнире перед «Уимблдоном»

Виктория Кравченко
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Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович пропустит все турниры перед «Уимблдоном» 2022 года, пишет Sportklub.rs. «Уимблдон» пройдет с 27 июня по 10 июля.

После поражения от Рафаэля Надаля в четвертьфинале «Ролан Гаррос» Джокович отправился в Белград и сейчас находится в Черногории. В скором времени он отправится в Лондон, где будет готовиться к «Уимблдону».

35-летний Новак Джокович является действующим победителем «Уимблдона». Он шесть раз становился победителем этого турнира.

Теннис
Новак Джокович
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