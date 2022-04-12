Карлос Алькарас высказался о возможном противостоянии с Джоковичем

Испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о возможном выходе в четвертьфинал на Новака Джоковича в Монте-Карло.

«Я буду спешить, я сосредоточен на первом матче. Конечно, было бы здорово сыграть против Новака. Он первый в мире, это было бы потрясающе, но я надеюсь сначала хорошо провести первые матчи, чтобы встретиться с ним в четвертьфинале», — цитирует Алькараса ATP.

Ранее 18-летний Алькарас стал победителем турнира в Майами. Турнир в Монте-Карло завершится 17 апреля.