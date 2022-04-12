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Сегодня, 19:40

Джокович уступил в своем первом матче на турнире в Монте-Карло

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Новак Джокович.
Фото Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович потерпел поражение от испанца Алехандро Давидовича-Фокины в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

Встреча продолжалась 2 часа 56 минут и завершилась со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 1:6. Для серба эта игра была первой в турнире.

В 1/8 финала турнира Давидович-Фокина встретится с победителем игры между Давидом Гоффеном из Бельгии и Дэниэлом Эвансом из Великобритании.

Для Джоковича этот «Мастерс» — лишь второй турнир в 2022 году. Первая ракетка мира после недопуска на Открытый чемпионат Австралии начал сезон в середине февраля в Дубае.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 415 410 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Новак Джокович (Сербия, 1) — 6:3, 6:7 (5:7), 6:1

Теннис
Новак Джокович
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