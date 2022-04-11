Чесноков считает, что у Хачанова сейчас черная полоса в карьере

Тренер Андрей Чесноков в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился своими впечатлениями о последних выступлениях Карена Хачанова.

«Он много кому проиграл в последнее время. Самый обидный проигрыш был в Майами. Вот если посмотреть на Гоффена, у него был такой период, когда он везде проигрывал в первом круге. И самое интересное, что первый сет он выигрывает, второй борется и проигрывает, а на третий сет физически не хватает. А сейчас в Марокко выиграл турнир, в 31 год. Как говорится, реанимировался. У всех теннисистов бывает упаднический период и Хачанов — не исключение. Понимаете, когда постоянно проигрываешь, причем в первом круге, это, конечно, влияет на уверенность. Ты даже не знаешь, что дальше делать и как играть. Уверенность приходит с победами, даже самыми незначительными. Что касается Хачанова, первый круг играть против Шварцмана на земле — это не так то просто. Он достаточно уверено чувствует себя на этот покрытии. У него есть запас уверенности и запас побед на харде, в отличие от Карена и многих других теннисистов», — ответил Чесноков корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

Так же Чесноков отметил, что Хачанов вполне может прервать череду неудач.

«А так Хачанов на Олимпиаде здорово играл, я видел все его матчи. Это сейчас он сбавил обороты, как я уже говорил ранее, такие спады бывают. Посмотрим, как сложится у него дальше. Все зависит от того, сможет ли он перебороть себя после стольких поражений», — добавил Чесноков.

Ранее, 11 апреля, российский теннисист Карен Хачанов уступил в матче 1/32 финала теннисного турнира в Монте-Карло аргентинцу Диего Шварцману.