Алькарас: «Сафиуллин меня нисколько не удивил. Я знал, что он играет на высоком уровне»

Испанец Карлос Алькарас объяснил свое поражение в матче второго круга «мастерса» в Париже против россиянина Романа Сафиуллина (3:6, 4:6).

«Я просто не очень хорошо чувствовал себя на корте. Многое нужно улучшить, многое отработать. Я не очень хорошо двигался. Что касается ударов, я думаю, что у меня было хорошее качество ударов. Но физически мне нужно еще много работать. Сафиуллин меня нисколько не удивил, потому что я знал, что в последние несколько месяцев он играет на высоком уровне, обыгрывает топов, доходит до финалов. Я знал, что он будет играть на высоком уровне. У меня есть время до начала Итогового турнира, много дней тренировок, чтобы выйти на тот уровень, на котором я хочу играть», — приводит слова Алькараса сайт ATP

В 2023 году вторая ракетка мира завоевал шесть титулов на всех трех покрытиях, включая Уимблдон и титулы «мастерса» в Индиан-Уэллсе и Мадриде.

45-я ракетка мира Сафиуллин впервые победил игрока топ-3. Во втором круге «мастерса» в Париже он сыграет с Кареном Хачановым.