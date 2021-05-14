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Карен Хачанов выложил совместное фото с Федором Смоловым

21:37
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Российский теннисист Карен Хачанов выложил совместное фото с нападающим «Локомотива» Федором Смоловым.

«Москва, я скучал! Рад был увидеться, бро», — подписал фото в Instagram Хачанов.

 

13 мая Хачанов поздравил Смолова с победой над «Крыльями Советов» в БЕТСИТИ Кубке России (3:1). Он забил победный гол с пенальти во втором тайме и был признан лучшим игроком финала.

Накануне форвард не был включен в расширенный состав сборной России из 30 футболистов на Евро-2020. Игрок оказался в числе семи резервистов.

 

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