Карен Хачанов выложил совместное фото с Федором Смоловым

Российский теннисист Карен Хачанов выложил совместное фото с нападающим «Локомотива» Федором Смоловым.

«Москва, я скучал! Рад был увидеться, бро», — подписал фото в Instagram Хачанов.

13 мая Хачанов поздравил Смолова с победой над «Крыльями Советов» в БЕТСИТИ Кубке России (3:1). Он забил победный гол с пенальти во втором тайме и был признан лучшим игроком финала.

Накануне форвард не был включен в расширенный состав сборной России из 30 футболистов на Евро-2020. Игрок оказался в числе семи резервистов.