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Надаль вышел в полуфинал турнира в Риме

15:29
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Испанец Рафаэль Надаль вышел в полуфинал турнира в Риме, обыграв в четвертьфинале немца Александра Зверева со счетом 6:3, 6:4.

За выход в финал Надаль поборется с американцем Рейлли Опелкой.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia.

Призовой фонд 2 082 690 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Александр Зверев (Германия, 6) — 6:3, 6:4

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