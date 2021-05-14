Испанец Рафаэль Надаль вышел в полуфинал турнира в Риме, обыграв в четвертьфинале немца Александра Зверева со счетом 6:3, 6:4.

За выход в финал Надаль поборется с американцем Рейлли Опелкой.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia.

Призовой фонд 2 082 690 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Александр Зверев (Германия, 6) — 6:3, 6:4