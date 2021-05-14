Надаль вышел в полуфинал турнира в Риме
15:29
Испанец Рафаэль Надаль вышел в полуфинал турнира в Риме, обыграв в четвертьфинале немца Александра Зверева со счетом 6:3, 6:4.
За выход в финал Надаль поборется с американцем Рейлли Опелкой.
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia.
Призовой фонд 2 082 690 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Александр Зверев (Германия, 6) — 6:3, 6:4
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