Ковальчук, Хачанов и Бузова поздравили Смолова с победой в Кубке России

Форвард «Локомотива» Федор Смолов опубликовал пост в Instagram после победы команды в финале БЕТСИТИ Кубка России против «Крыльев Советов» (3:1).

Под его постом с медалями обладателя Кубка России поздравления с победой оставили хоккеисты Илья Ковальчук и Михаил Сергачев, теннисист Карен Хачанов, певица Ольга Бузова и рэпер Obladaet, строчками из песни которого Смолов подписал фото.

Смолов забил победный гол с пенальти во втором тайме. Он был признан лучшим игроком финала.

Накануне форвард не был включен в расширенный состав сборной России из 30 футболистов на Евро-2020. Игрок оказался в числе семи резервистов.