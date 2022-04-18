Карен Хачанов опустился на 2 позиции в рейтинге ATP

На официальном сайте ATP опубликован обновленный рейтинг теннисистов по состоянию на 18 апреля.

В первой десятке изменений не произошло. Лидировать продолжает Новак Джокович, за ним идут россиянин Даниил Медведев и немец Александр Зверев. Андрей Рублев располагается на 7-й позиции.

Россиянин Карен Хачанов опустился на 2 строчки и сейчас занимает 26-ю строчку. Аслан Карацев остался на 30-м месте. В топ-30 попал финалист «Мастерса» в Монте-Карло испанец Алехандро Давидович-Фокина. Он поднялся на 19 позиций и сейчас занимает 27-е место.

Рейтинг АТР (18 апреля)

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 8340 очков

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 8230

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7465

4 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 6935

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5980

6 (6). Маттео Берреттини (Италия) — 4945

7 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 4110

8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 3865

9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3625

10 (10). Кэмерон Норри (Великобритания) — 3440...

26 (24). Карен Хачанов (Россия) — 1566...

30 (30). Аслан Карацев (Россия) — 1393.