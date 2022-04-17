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Давидович-Фокина — о выступлении в Монте-Карло: «Это был удивительный опыт, я наслаждался каждым матчем»

Давидович-Фокина заявил, что выступление на турнире в Монте-Карло стало для него удивительным опытом
Анна Горшкова
Корреспондент
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Испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина прокомментировал свое выступление на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло.

«Это был удивительный опыт. Я наслаждался каждым матчем и одержал большие победы над Джоковичем и другими парнями на пике их карьер. Неделя получилась непростой, куча эмоций. Сыграть в Монте-Карло было мечтой. Не знаю, продолжу ли я выигрывать после этой недели, но буду концентрироваться на каждой игре и получать удовольствие», — приводит слова Давидович-Фокина сайт ATP.

На турнире в Монте-Карло испанец обыграл первую ракетку мира, серба Новака Джоковича, во втором круге. После этого он впервые в карьере вышел в финал турнира ATP.

В матче за титул турнира Давидович-Фокина уступил со счетом 6:3, 7:6 (7:3) греку Стефаносу Циципасу.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/davidovich-fokina-monte-carlo-2022-reaction-sunday
Теннис
Стефанос Циципас
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