Надаль обратился к Циципасу и Давидович-Фокине после их финала в Монте-Карло

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в соцсетях обратился к Стефаносу Циципасу и Алехандро Давидович-Фокине, которые вчера, 17 апреля, провели финальный матч на турнире в Монте-Карло (Монако). Циципас обыграл Давидович-Фокину со счетом 6:3, 7:6 (7:3).

«Алехандро, поздравляю с финалом в Монте-Карло. Отличная неделя! Поздравляю Стефаноса со вторым титулом в Монте-Карло. Прекрасное достижение», — написал Надаль.

Испанец не участвовал в турнире из-за травмы ребра.