Карантин в Австралии может сорвать начало теннисного сезона

Правительство австралийского штата Виктория не собирается разрешать въезд иностранным участникам теннисных турниров как минимум до Рождества, сообщает газета Herald Sun. Это может сорвать планы по старту теннисного сезона. Ранее предполагалось, что в середине декабря до 550 иностранных игроков и членов их команд будут помещены в «пузырь» в Мельбурне. После выхода с карантина они смогут принять участие в турнирах, предваряющий Открытый чемпионат Австралии — ради этого в Мельбурн предполагалось перенести соревнования из Сиднея, Брисбена, Перта, Аделаида, Канберры и Хобарта.

Однако, если теннисисты смогут прибыть в Австралию только после западного Рождества, их карантин закончится только к старту Australian Open, и все предварительные турниры будут сорваны. Австралийская федерация тенниса еще надеется добиться у правительства Виктории послаблений, но чиновники боятся вспышки заболеваний из-за приезда такого большого количества людей из разных уголков мира. Варианты проведения турниров по окончании Australian Open не рассматриваются, поскольку после австралийского «Большого шлема» игроки уже заявлены на соревнования в других регионах.