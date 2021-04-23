Карацев оценил шансы победить Джоковича в полуфинале турнира ATP в Белграде
Российский теннисист Аслан Карацев прокомментировал победу над итальянцем Джанлукой Маджером (6:3, 6:4) в четвертьфинале турнира ATP в Белграде.
«Чувствую себя лучше, чем вчера. Условия были такими же плохими, но я привык. Соперник невероятно играет на грунте, ничего не отдает просто так, но мне удалось победить.
К матчу с Джоковичем подготовлюсь как психологически, так и физически, а там посмотрим. Буду готов. Я уже один раз с ним сыграл, а сейчас постараюсь выступить лучше. Посмотрим», - сказал Карацев в эфире tennistv.com.
В полуфинале Карацев сыграет с Новаком Джоковичем, который в двух сетах обыграл своего соотечественника Миомира Кецмановича (6:1, 6:3).
Дополнительная информация:
https://www.tennistv.com/videos/belgrade-2021-qf-karatsev-mager
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