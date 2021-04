Вавринка снялся с турниров в Мадриде и Риме

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка пропустит ближайшие турниры в Мадриде и Риме, сообщает Entry List.

В основной сетке обоих турниров его заменит испанский теннисист Альберт Рамос.

Ранее стало известно, что швейцарцу сделали операцию на левой ноге.

Турнир в Мадриде (Испания) начнется 2 мая, а в Риме (Италия) соревнования стартуют 9 мая.

