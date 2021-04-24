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Вавринка снялся с турниров в Мадриде и Риме

08:18
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Швейцарский теннисист Стэн Вавринка пропустит ближайшие турниры в Мадриде и Риме, сообщает Entry List.

В основной сетке обоих турниров его заменит испанский теннисист Альберт Рамос.

Ранее стало известно, что швейцарцу сделали операцию на левой ноге.

Турнир в Мадриде (Испания) начнется 2 мая, а в Риме (Италия) соревнования стартуют 9 мая.

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