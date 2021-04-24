Вавринка снялся с турниров в Мадриде и Риме
08:18
Швейцарский теннисист Стэн Вавринка пропустит ближайшие турниры в Мадриде и Риме, сообщает Entry List.
В основной сетке обоих турниров его заменит испанский теннисист Альберт Рамос.
Ранее стало известно, что швейцарцу сделали операцию на левой ноге.
Турнир в Мадриде (Испания) начнется 2 мая, а в Риме (Италия) соревнования стартуют 9 мая.
Rome update:— Entry List Updates (@EntryLists) April 23, 2021
OUT: Wawrinka
IN: Ramos-Vinolas
Next: Kecmanovic
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