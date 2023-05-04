Карацев вышел в полуфинал турнира ATP в Мадриде

Российский теннисист Аслан Карацев в четвертьфинале турнира ATP в Мадриде обыграл китайца Чжана Чжичжэня (7:6 (7:3), 6:4). Встреча длилась 1 час 42 минуты.

Россиянин шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один из двух заработанных брейк-пойнтов. В активе его соперника четыре эйса, две ошибки на подаче и ни одного реализованного брейк-пойнта из трех.

Карацев впервые в карьере вышел в полуфинал «Мастерса». В 1/2 финала турнира он сыграет с победителем пары Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Стефанос Циципас (Греция).

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 705 780 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Аслан Карацев (Россия, Q) — Чжан Чжичжэнь (Китай) — 7:6 (7:3), 6:4