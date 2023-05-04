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Сегодня, 16:35

Карацев стал вторым в истории участником квалификации турнира в Мадриде, который вышел в полуфинал

Виктория Кравченко
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Аслан Карацев.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Аслан Карацев стал вторым в истории участником квалификации турнира в Мадриде, который вышел в полуфинал. Первым, кому удалось это делать, стал француз Фабрис Санторо.

Ранее он обыграл китайца Чжан Чжичжэня в четвертьфинале турнира ATP в Мадриде со счетом 7:6 (7:3), 6:4.

Карацев впервые в карьере вышел в полуфинал «Мастерса». В 1/2 финала турнира он сыграет с победителем пары Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Стефанос Циципас (Греция).

Аслан Карацев
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