Карацев стал вторым в истории участником квалификации турнира в Мадриде, который вышел в полуфинал

Российский теннисист Аслан Карацев стал вторым в истории участником квалификации турнира в Мадриде, который вышел в полуфинал. Первым, кому удалось это делать, стал француз Фабрис Санторо.

Ранее он обыграл китайца Чжан Чжичжэня в четвертьфинале турнира ATP в Мадриде со счетом 7:6 (7:3), 6:4.

Карацев впервые в карьере вышел в полуфинал «Мастерса». В 1/2 финала турнира он сыграет с победителем пары Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Стефанос Циципас (Греция).