Карацев проиграл Шелтону в финале турнира в Токио
Российский теннисист Аслан Карацев не смог выиграть турнир ATP 500 в Токио.
В финале он проиграл американцу Бену Шелтону со счетом 5:7, 1:6. Спортсмены провели на корте 1 час 22 минуты.
50-я ракетка мира Карацев 2 раза подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 1. На счету 19-й ракетки мира Шелтона 3 эйса, 1 двойная и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.
Шелтон выиграл свой первый титул ATP. Теперь он дебютирует в топ-15 мирового рейтинга.
Токио (Япония)
Турнир ATP Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships
Призовой фонд 2 013 940 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Бен Шелтон (США) — Аслан Карацев (Россия) — 7:5, 6:1
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