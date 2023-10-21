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21 октября, 23:57

Надаль: «Я тренируюсь больше, чем раньше, и не откажусь от возвращения на соревнования»

Алина Савинова
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что по-прежнему планирует вернуться в тур. Он также отметил, что уделяет тренировкам больше времени, чем раньше.

«Мой первый вариант — Австралия, но я не могу сказать, поеду ли я в Мельбурн. Я стараюсь прогрессировать изо дня в день. Нет конкретной даты моего возвращения, потому что я не знаю, каким будет мое тело через несколько месяцев. Я тренируюсь больше, чем раньше, и добиваюсь прогресса на ментальном уровне. Я не откажусь от возвращения на соревнования», — сказал Надаль.

37-летний испанец не принимал участие в турнирах с момента получения травмы на Australian Open-2023. В начале июня он перенес операцию на подвздошно-поясничной мышце левой ноги. 11 октября директор Открытого чемпионата Австралии Крэйг Тили подтвердил, что Надаль сыграет на турнире в 2024 году.

Источник: https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/Rafael_Nadal/139040/rafael-nadal-admits-i-will-not-give-up-/
Теннис
Рафаэль Надаль
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