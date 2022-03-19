«Если в финале будет Надаль, то у Рублева...». Камельзон прокомментировал выход Рублева в полуфинал

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал выход Андрея Рублева в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе (США). В четвертьфинале Рублев со счетом 7:5, 6:2 обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова.

В полуфинале Рублев встретится с американцем Тейлором Фритцем (20).

«Рублев молодец. В тяжелой обстановке справляется, видно, что у него пошла игра наконец-то, как никогда пошла. У него есть все шансы выиграть этот «Мастерс». Андрей хорошо идёт. Если в финале будет Надаль, то у Рублева наконец-то появился шанс его обыграть на харде. Это очень крутая возможность. А что Андрею терять?» — цитирует Камельзона «Чемпионат».