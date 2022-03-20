Рублев уступил Фритцу в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Андрей Рублев в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе уступил американцу Тэйлору Фритцу со счетом 5:7, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 47 минут. Россиянин сделал 6 эйсов и 3 двойные ошибки, а также реализовал один брейк-пойнт из 4. На счету американца 5 подач навылет и 3 ошибки на второй подаче, а также 3 реализованных брейк-пойнта из 11.

В финале Фритц встретится с победителем матча Рафаэль Надаль (Испания) — Карлос Алькарас (Испания).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 584 055 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Тэйлор Фритц (США, 20) — Андрей Рублев (Россия, 7) — 7:5, 6:4