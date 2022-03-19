Российский теннисист Андрей Рублев после победы над болгарином Григором Димитровым (7:5, 6:2) прокомментировал выход в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе (США).

«Если и говорить о спаде в первом сете, то это нормально для матча, — цитирует Рублева пресс-служба турнира. — В каких-то моментах вы можете чувствовать напряжение, слегка нервничать, а соперник, напротив, может дать несколько хороших розыгрышей.

В такие моменты важно сохранять спокойствие. Я же не контролировал себя, позволял себе срываться. Сам же и создал себе проблемы, которые могли лишить меня сета. Однако мне повезло сохранить шансы на победу".