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Сегодня, 10:32

«Важно было сохранять спокойствие». Рублев — о выходу в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Рублев заявил, что нервничал в первом сете матча с Дмитровым
Роман Шишов
Корреспондент
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Российский теннисист Андрей Рублев после победы над болгарином Григором Димитровым (7:5, 6:2) прокомментировал выход в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе (США).

«Если и говорить о спаде в первом сете, то это нормально для матча, — цитирует Рублева пресс-служба турнира. — В каких-то моментах вы можете чувствовать напряжение, слегка нервничать, а соперник, напротив, может дать несколько хороших розыгрышей.

В такие моменты важно сохранять спокойствие. Я же не контролировал себя, позволял себе срываться. Сам же и создал себе проблемы, которые могли лишить меня сета. Однако мне повезло сохранить шансы на победу".

Андрей Рублев
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