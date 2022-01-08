Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» оценил результаты сборной России по теннису на ATP Cup.

Даниил Медведев и Роман Сафиуллин потерпели поражение от канадцев Феликса Оже-Альяссима и Дениса Шаповалова в полуфинале турнира.

«Полуфинал — достойный результат. Ребята молодцы, хорошо играли, бились до последнего. Перед ними стояла задача — получить достаточное количество игровой практики, они с ней справились. Такие матчи будут отличным опытом для Сафиуллина. Он набрал хорошую форму перед квалификацией на Australian Open. Надеюсь, что качественная игра на ATP Cup придаст ему уверенности и он пройдет в основную сетку большого шлема.

Как я могу оценить выступление Дани Медведева на этом турнире? Великолепно. Он сыграл четыре одиночных матча, набрал шикарную форму перед первым турниром большого шлема. Именно за этим стоило играть на ATP Cup», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Канада победила Россию со счетом 2:1 и вышла в финал турнира, где встретится с Испанией.