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Сегодня, 14:00

Качмазов выиграл у француза Муте и прошел во второй круг турнира в Астане

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Российский теннисист Алибек Качмазов вышел во второй круг турнира ATP в Астане.

В первом круге россиянин победил француза Корантена Муте в двух сетах — 6:3, 7:6 (7:5).

Соперником Качмазова во втором круге станет еще один представитель Франции Адриан Маннарино.

Астана (Казахстан)

Турнир ATP Astana Open

Призовой фонд 1 017 850 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Алибек Качмазов (Россия, Q) — Корантен Муте (Франция) — 6:3, 7:6 (7:5)

Теннис
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