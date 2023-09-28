Качмазов выиграл у француза Муте и прошел во второй круг турнира в Астане
Российский теннисист Алибек Качмазов вышел во второй круг турнира ATP в Астане.
В первом круге россиянин победил француза Корантена Муте в двух сетах — 6:3, 7:6 (7:5).
Соперником Качмазова во втором круге станет еще один представитель Франции Адриан Маннарино.
Астана (Казахстан)
Турнир ATP Astana Open
Призовой фонд 1 017 850 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Алибек Качмазов (Россия, Q) — Корантен Муте (Франция) — 6:3, 7:6 (7:5)
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