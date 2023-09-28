Хачанов и Рублев вышли в четвертьфинал парного турнира в Пекине
Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев вышли в четвертьфинал парного турнира ATP в Пекине (Китай).
В первом круге спортсмены победили китайскую пару Чжи Сюй/Ван Аожань в двух сетах — 6:4, 7:5.
В четвертьфинале Хачанов и Рублев сыграют против австрийцев Александра Эрлера и Лукаса Мидлера.
Пекин (Китай)
Турнир ATP China Open
Призовой фонд 3 633 875 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — Чжи Сюй/Ван Аожань (Китай, WC) — 6:4, 7:5
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