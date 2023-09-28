Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 13:10

Хачанов и Рублев вышли в четвертьфинал парного турнира в Пекине

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Карен Хачанов.
Фото AFP

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев вышли в четвертьфинал парного турнира ATP в Пекине (Китай).

В первом круге спортсмены победили китайскую пару Чжи Сюй/Ван Аожань в двух сетах — 6:4, 7:5.

В четвертьфинале Хачанов и Рублев сыграют против австрийцев Александра Эрлера и Лукаса Мидлера.

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 3 633 875 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — Чжи Сюй/Ван Аожань (Китай, WC) — 6:4, 7:5

Теннис
Андрей Рублев
Карен Хачанов
1
0
Читайте также
«Мне хотелось быть тренером, который достигает успеха. А не продавцом». Откровенный Николич — о «Локомотиве»
Лавров считает, что МОК нарушает Олимпийскую хартию, используя ситуацию на Украине против России
Al-Watan: США открывают новые фронты против РФ из-за провала Украины
В России появился новый курс подготовки медиаспециалистов
Нагорно-Карабахская Республика прекратит существование с 1 января
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Герасимов обыграл испанца Сапату Миральеса в первом круге турнира в Астане
Новости
RSS RSS
Все новости