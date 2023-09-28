Чесноков считает, что российским теннисистам достались тяжелые соперники на турнире в Пекине

Бывший теннисист Андрей Чесноков считает, что россиянам досталась тяжелая сетка на турнире в Пекине.

В первом круге Даниил Медведев сыграет с Томми Полом (США), Андрей Рублев — с Кэмероном Норри (Великобритания), а Карен Хачанов — Лоренцо Музетти (Италия).

«Очень сильный состав на турнире, это просто фантастика, — цитирует Чеснокова ТАСС. — Всем нашим игрокам достались очень тяжелые соперники. Нашим ребятам придется потрудиться, но, наверное, у каждого будет чуть больше шансов на победу, процентов 60».

Турнир серии ATP 500 в Пекине проводится впервые с 2019 года.