Изнер вышел в полуфинал турнира в Далласе, где сыграет с Вольфом

Американский теннисист Джон Изнер пробился в полуфинал турнира в Далласе. В двух сетах он выиграл у эквадорца Эмилио Гомеса — 7:6 (10:8), 7:5.

В полуфинале Изнер встретится с соотечественником Джеффри Джоном Вольфом, который выиграл у Фрэнсиса Тиафо — 4:6, 6:3, 6:4.

Даллас (США)

Турнир ATP Dallas Open

Призовой фонд 737 170 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Джеффри Джон Вольф (США, 6) — Фрэнсис Тиафо (США, 2) — 4:6, 6:3, 6:4

Джон Изнер (США, 5) — Эмилио Гомес (Эквадор) — 7:6 (10:8), 7:5