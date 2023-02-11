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Сегодня, 01:57

Изнер вышел в полуфинал турнира в Далласе, где сыграет с Вольфом

Евгений Козинов
Корреспондент
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Американский теннисист Джон Изнер пробился в полуфинал турнира в Далласе. В двух сетах он выиграл у эквадорца Эмилио Гомеса — 7:6 (10:8), 7:5.

В полуфинале Изнер встретится с соотечественником Джеффри Джоном Вольфом, который выиграл у Фрэнсиса Тиафо — 4:6, 6:3, 6:4.

Даллас (США)

Турнир ATP Dallas Open

Призовой фонд 737 170 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Джеффри Джон Вольф (США, 6) — Фрэнсис Тиафо (США, 2) — 4:6, 6:3, 6:4

Джон Изнер (США, 5) — Эмилио Гомес (Эквадор) — 7:6 (10:8), 7:5

Теннис
Джон Изнер
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